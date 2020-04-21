Східне партнерство має сприяти інтеграції України у ринок ЄС - Кулеба

Майбутнє Східного партнерства має бути амбітним і сприяти інтеграції України до внутрішнього ринку Євросоюзу, вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Про це Кулеба завив на відеоконференції у форматі "Групи друзів України в ЄС" за участі міністрів закордонних справ Євросоюзу, повідомляє МЗС.

Відеоконференція відбулася напередодні засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, яке пройде 22 квітня. Під час засідання планується обговорення української проблематики.

У контексті підготовки цьогорічного саміту Східного партнерства Кулеба наголосив, що для України важливою є амбітність та стратегічний характер майбутньої політики ЄС щодо східних партнерів з урахуванням їхніх європейських прагнень.

"Майбутнє Східного партнерства має бути амбітним і сприяти інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС", - завив очільник МЗС.

Він поінформував колег про заходи, яких уряд уживає для мінімізації негативних наслідків пандемії для економіки України, та стан реалізації внутрішніх реформ, зокрема у контексті європейської інтеграції.

“Україна знає, як продовжувати реформи і при цьому вести війну проти російської агресії та проти поширення пандемії”, – наголосив Кулеба.

Представники ЄС привітали прогрес, досягнутий українською владою у здійсненні реформ та ухваленні ключових законодавчих рішень, зокрема щодо лібералізації ринку землі.

Окремо наголошувалося на важливості відновлення співпраці з МВФ.

Окрім того, Кулеба детально поінформував співрозмовників про ситуацію на Донбасі. Зокрема, розповів про обстріли українських позицій з контрольованих РФ територій, невиконання російською стороною положень Мінських домовленостей і рішень «нормандського саміту». Співрозмовники висловили занепокоєння блокуванням Росією доступу СММ ОБСЄ і міжнародних гуманітарних організацій на неконтрольовані території Донецької та Луганської областей.

Зазначається, що на тлі спекулятивних спроб РФ послабити санкційний тиск під прикриттям пандемії у ЄС запевнили у незмінності своїх підходів: санкції, запроваджені проти Росії, діятимуть до повного виконання Мінських домовленостей та деокупації української території.

Як повідомляв Укрінформ, на саміті Східного партнерства, запланованому на 18 червня у Брюсселі, мають бути підтверджені спільні зобов’язання ЄС і країн-партнерів у розвитку взаємовигідної співпраці на період після 2020 року.