Україна готова до поглиблення співпраці у рамках "Східного партнерства" - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав заяву міністрів закордонних справ «Вишеградської групи» щодо майбутнього ініціативи ЄС «Східне партнерство» і заявив про готовність України, Грузії та Молдови до поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС.

Про це йдеться у заяві глави зовнішньополітичного відомства України у відповідь на заяву міністрів закордонних справ «Вишеградської групи»

«Україна разом з Грузією та Молдовою готова сприяти започаткуванню нової амбітної глави «Східного партнерства». Ми виступаємо за поглиблення процесу політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС шляхом повної реалізації потенціалу поглиблених та всеохоплюючих зон вільної торгівлі (ПВЗВТ), зокрема у форматі «ЄС + асоційовані партнери», доступу до Спільного ринку ЄС та посилену секторальну інтеграцію», - зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що Україна повністю поділяє підхід, згідно з яким «Східне партнерство» повинно задовольняти очікування всіх його учасників, базуватися на спільних цінностях, більш активному застосовуванні відповідних стимулів, принципах «більше за більше» та диференціації, а також підтримувати європейські прагнення та європейський вибір асоційованих партнерів.

Глава МЗС України подякував «Вишеградській групі» за рішення запровадити спеціальну програму допомоги країнам-учасницям «Східного партнерства» у боротьбі з наслідками пандемії коронавірусної хвороби «V4EastSolidarity program» у рамках діяльності Міжнародного вишеградського фонду.

Він також відзначив підтримку «Вишеградською групою» суверенітету і територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах.

Як повідомлялося, у спільній заяві Чехії, Угорщини, Польщі і Словаччини щодо майбутнього "Східного партнерства" четвірка заявила, що запустить програму V4EastSolidarity" для країн "Східного партнерства" зі спрощеною процедурою, що присвячена зміцненню сфери охорони здоров’я, соціальній та економічній стійкості груп громадян країн "Східного партнерства", порушених пандемією COVID-19 і її наслідками. Заявлено, що програма має передбачати до 250 000 євро.

Країни "Вишеградської четвірки" також вказують, що підтримують "поступовий доступ наших партнерів до єдиного ринку ЄС, до рівнів, визнаних взаємовигідними для партнерів і країн-членів ЄС".

«Східне партнерство», започатковане в 2009 році, об’єднує Україну, Вірменію, Азербайджан, Білорусь, Грузію й Молдову. Воно покликане наблизити країни до ЄС без конкретної пропозиції про майбутнє членство в блоці.