У Пристайка сказали, куди піде €190 мільйонів допомоги від Євросоюзу

Виділені ЄС 190 млн євро на протидію коронавірусу будуть спрямовані на зміцнення системи охорони здоров’я та соціально-економічний сектор.

Про це повідомив у Facebook Офіс віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

«Європейський Союз виділить Україні 190 млн євро на протидію коронавірусу… Кошти будуть спрямовані на такі потреби: для невідкладного реагування на кризу в галузі охорони здоров’я, зміцнення системи охорони здоров’я та пом’якшення негативного впливу пандемії на соціально-економічний сектор», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у рамках світового реагування на спалах коронавірусу Європейська Комісія мобілізує пакет екстреної допомоги для країн-учасниць Східного партнерства. Країнам Східного партнерства, до якого належить Україна, ЄС виділить 962 млн євро. Загалом Україна отримає понад 190 млн євро допомоги.