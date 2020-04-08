ЄС дає Україні €190 мільйонів для боротьби з коронавірусом

Євросоюз виділить Україні 190 мільйонів євро в рамках загального пакету допомоги країнам Східного Партнерства для боротьби із сплеском коронавірусу.

Така інформація випливає з документів, які у Twitter оприлюднив Єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.

"На підтримку наших східних партнерів у боротьбі проти коронавірусу регіональні та двосторонні фонди були переспрямовані, як частина відповіді "Команди Європи", і (виділена ними сума - ред.) дорівнює 962 мільйонам євро для негайних потреб та для зменшення соціально-економічної шкоди", - йдеться у пості Єврокомісара.

За інформацією на сайті Єврокомісії, в рамках зусиль "Команди Європи" ЄС мобілізує як надзвичайну допомогу для країн Східного Партнерства 80 мільйонів євро. Зокрема, разом з ВООЗ Євросоюз працює над програмою спільної закупівлі та постачання медичних приладів та обладнання, такого як вентилятори для легень, лабораторні набори, захисні маски, рукавички, халати та захисні костюми, на загальну суму 30 мільйонів євро. Як очікується, ці матеріали мають бути розподілені між країнами Східного Партнерства вже протягом кількох наступних тижнів.

Євросоюз додатково виділить 11,3 мільйона євро малих грантів на підтримку громадянського суспільства, наприклад, для проєктів, що пов’язані з організацією дистанційного навчання, а також для допомоги неурядовим організаціям, які надають підтримку найбільш вразливим верствам населення.

Єврокомісія також виділить 100 мільйонів євро на підтримку малих та середніх підприємств у країнах Східного Партнерства, за рахунок переспрямування існуючих фінансових інструментів, таких як Європейський фонд сталого розвитку, для пом’якшення удару соціально-економічної кризи, що пов’язана із сплеском коронавірусу.

Водночас, ЄС продовжуватиме програми двосторонньої співпраці, за якими, наприклад, до України, зокрема у Донецьку область, ЄС доставив обладнання для надзвичайних центрів медичної допомоги, включаючи 100 комплектів персонального захисного обладнання та більше 70 літрів висококонцентрованих антисептичних речовин.

З урахуванням усіх фондів, які будуть перерозподілені на двосторонній основі, загальна допомога ЄС на адресу країн Східного Партнерства у боротьбі з коронавірусом сягне 962 мільйонів євро.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував Європейському Союзу за рішення щодо виділення Україні понад 190 млн євро на боротьбу з поширенням коронавірусу.

"Дякую ЄС за те, що підтримали нас. Час має вирішальне значення", - написав він у Twitter, поширивши повідомлення про виділення допомоги, яке опублікував Європейський Комісар з європейської політики сусідства і переговорів про розширення Олівер Вархей.

Thank to the #EU for standing by us 🇺🇦🇪🇺 Timing is crucial! https://t.co/D6wrCVl1kX — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) April 8, 2020

За даними сайту Worldоmeter, у світі зафіксовано 1 478 469 випадків COVID-19, зокрема 86 748 летальних, 316 855 осіб одужали.