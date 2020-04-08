ЄІБ виділяє €5,2 мільярда на боротьбу з COVID-19 за межами Євросоюзу

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) в рамках загальноєвропейських зусиль із глобальної відповіді на кризу, що пов’язана із спалахом коронавірусу, мобілізував пакет адресної фінансової та технічної допомоги третім країнам в обсязі 5,2 мільярда євро, яким зможуть скористатися близько 100 країн-партнерів ЄС.

Відповідне повідомлення оприлюднене у середу на сайті ЄІБ.

«Група ЄІБ, банку Європейського Союзу, оголосила сьогодні деталі широкої відповіді на пандемію коронавірусу за межами ЄС, яка протягом наступних місяців відкриє фінансування в обсязі до 5,2 мільярдів євро. Це фінансування є частиною відповіді на кризу «Команди Європи» (Team Europe) та підтримується гарантіями з бюджету ЄС. Воно дозволить зміцнити систему терміново потрібних інвестицій в охорону здоров’я та надасть довгострокову підтримку інвестиціям в приватному секторі, що відображує фінансові потреби більше 100 країн по усьому світу», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, необхідність такого пакету пояснюється тим, що пандемія коронавірусу матиме руйнівний ефект для економіки найбільш вразливих країн. Багато людей втратять роботу та засоби для існування, криза може зруйнувати існуючі господарські зв’язки та посилити вже існуючий борговий шок.

Читайте також: ЄІБ підтримає проєкти з підвищення безпеки на дорогах України

«Нам необхідно терміново показати, що Європа стоїть поряд із нашими партнерами, коли вони відчувають в нас потребу. Як частина «Команди Європи», банк ЄС протягом наступних тижнів визначить та підтримає нові інвестиції в охорону здоров’я і в бізнес за межами Європейського Союзу,… щоб забезпечити кращий доступ до фінансових ресурсів, які є вирішальними у протидії шоку внаслідок пандемії», - зауважив президент ЄІБ Вернер Хоєр.

Як йдеться у повідомленні, швидкі лінії фінансування будуть доступними для країн, в яких ЄІБ вже є присутнім. Ініціатива розроблена таким чином, щоб фінансування ЄІБ могло підтримуватися міжнародними та іншими європейськими фінансовими партнерами.