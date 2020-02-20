ЄІБ підтримає проєкти з підвищення безпеки на дорогах України

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) готовий підтримати реалізацію проєктів з підвищення безпеки дорожнього руху на найбільш небезпечних ділянках міжнародних транспортних коридорів України.

Про це Укрінформу повідомили в пресофісі Банку.

"Європейський інвестиційний банк готовий підтримати реалізацію комплексу заходів з безпеки дорожнього руху на найбільш небезпечних ділянках міжнародних транспортних коридорів України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про це було домовлено під час зустрічі заступника міністра інфраструктури України Наталії Форсюк з віцепрезидентом ЄІБ Ліліаною Павловою.

За словами Форсюк, співпраця передбачає запровадження в Україні інтелектуально-транспортних систем і систем зважування у русі (weight in motion), екстреного зв’язку, управління трафіком, автономного освітлення та автоматичного контролю порушень швидкісних режимів.

«Використовуючи новітні технології, ми зможемо не лише покращити функціонування транспортної мережі, а й убезпечити життя водіїв та їхніх пасажирів, а також пішоходів, попередивши появу небезпечних випадків на дорогах», – зазначила заступник міністра.

Як повідомлялось, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) створено у 1957 році. Банк здійснює не тільки кредитну діяльність, але й виступає найбільшим позичальником грошових ресурсів на міжнародних фінансових ринках капіталу.

Проєкти в Україні розглядаються Банком у таких секторах як транспорт, телекомунікації, енергетична інфраструктура (на пріоритетних напрямках транс’європейських мереж та європейських транспортних коридорів), захист довкілля тощо.