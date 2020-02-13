ЄІБ та ЄБРР готові більше інвестувати в Україну – Кулеба

Європейський інвестиційний банк та Європейський банк реконструкції та розвитку готові реалізувати в Україні більше інвестиційних проєктів, це залежить від зростання довіри до держави.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр Дмитро Кулеба у Харкові під час наради з питань європейської інтеграції з керівництвом Харківської області, народними депутатами, головами ОТГ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Європейський інвестиційний банк та Європейський банк реконструкції та розвитку готові втілювати більше інвестиційних проєктів в Україні пропорційно до зростання довіри до нашої держави», - сказав Кулеба.

Він нагадав, що добудова третьої лінії метрополітену в Харкові ведеться за рахунок 470 млн євро, наданих ЄІБ та ЄБРР.

За словами віцепрем’єр-міністра, Україна нині втілює історичний проєкт «Європа», і на цьому шляху цінності та ресурси однаково важливі.

«Дуже довго євроінтеграція була абстрактною ідеєю та гаслом. Але насправді вона про дві речі: цінності і гроші. Цінності налаштовують наше мислення на правильне розуміння реальності та бачення країни, в якій ми хочемо жити, - нормальній демократичній країні з повагою до прав людини. А гроші дозволяють втілювати ці цінності в життя», - сказав Кулеба.

Як повідомлялося, Україна на початку 2021 року може укласти з ЄС угоду про "промисловий безвіз".