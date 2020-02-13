Україна може укласти "промисловий безвіз" із ЄС на початку 2021 року — Кулеба

На початку 2021 року Україна може укласти з Європейським Союзом Угоду про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції, так званий "промисловий безвіз".

Про це заявив віцепрем'єр-міністр Дмитро Кулеба під час робочої поїздки до Харкова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На початок наступного року розраховуємо на підписання, планувати рано. Це не відразу запрацює для всієї промисловості, будуть поступово включення", - сказав Кулеба.

Віцепрем'єр-міністр зізнався, що європейські партнери від початку перемовин не були захоплені ідеєю "промислового безвізу" з Україною (наразі ЄС має промисловий безвіз тільки з Ізраїлем - ред.)

"Я підтверджую, що спочатку ми не зустрічали великого захоплення з боку наших європейських партнерів з цього приводу. Але завдяки тому, що парламент ухвалив все необхідне законодавство станом на зараз, завдяки тому, що від Президента до Прем’єр-міністра, мене і української дипломатії – ми дуже активно працювали з Європейським Союзом, роз’яснювали їм переваги цього. Нам вдалося змінити докорінно позицію ЄС і наразі вони підтверджують, що готові рухатися цим шляхом", - наголосив Кулеба.

Віцепрем'єр-міністр уточнив, що до кінця поточного року в Україні планують запровадити технічні регламенти та реформувати інституції.

Перша група товарів, на яку буде поширена угода, - низьковольтне обладнання.

"У житті це, перш за все, побутова техніка, тобто те, що виготовляється для масового ринку. Умовно кажучи, щоб український чайник вільно продавався в німецькому супермаркеті та користувався там попитом", - навів приклад Кулеба.

Також він відзначив, що "безвіз" матиме мультиплікаційний ефект.

"По-перше, стане вигідно розміщувати виробництво в Україні для подальшого експорту в Європейський Союз - це залучення інвестицій, відродження промисловості. А по-друге, український товар, сертифікат якого автоматично визнається в Європейському Союзі, однозначно матиме додаткові конкурентні переваги у світі, тому що це буде знак якості. Відповідно, цей процес займе час, він буде складним і тривалим, але уряд рішуче налаштований його пройти і створити нові можливості для української промисловості", - сказав Кулеба.

Фото: В'ячеслав Мадієвський