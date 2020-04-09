На саміті Східного партнерства ЄС надішле позитивний сигнал країнам-учасницям – Боррель

Саміт Східного партнерства, який має відбутися влітку, дозволить підбити підсумок досягнутого та надіслати країнам-учасницям позитивний сигнал щодо подальшого розвитку відносин.

Про це за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ, яка відбулася в режимі телеконференції, заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає кореспондент Укрінформу.

«Саміт Східного партнерства цього року буде нагодою підбити підсумок, і я думаю, що досягнуті результати є суттєвими. Ми подивимося, що ми можемо зробити, аби продовжити цей рух - якщо, звичайно, саміт відбудеться, враховуючи ситуацію з коронавірусом.. Утім, ми можемо провести його як телеконференцію, що перетворюється на нормальний формат таких зустрічей. І це працює добре, до речі», - зазначив Високий представник ЄС.

Він висловив упевненість, що під час саміту сторони зосередять зусилля на подальшій розбудові спільного простору демократії, заможності, стабільності, співпраці та стійкості.

«Ми маємо амбітні угоди про асоціацію, в тому числі поглиблені та всеосяжні зони вільної торгівлі з трьома нашими партнерами – Україною, Грузією і Молдовою, дещо іншу угоду з Вірменією, і зараз ми обговорюємо окремі ініціативи у відносинах з Азербайджаном та Білоруссю. Я сподіваюся, що ми зможемо надіслати сигнал щодо подальшого поліпшення відносин із країнами, які є нашими партнерами на Сході», - заявив Боррель.

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Як повідомляв Укрінформ, на саміті Східного партнерства, запланованому на 18 червня у Брюсселі, мають бути підтверджені спільні зобов’язання ЄС і країн-партнерів у розвитку взаємовигідної співпраці на період після 2020 року.