ЄС виділить €962 мільйони для країн "Східного партнерства"

Євросоюз оприлюднив плани щодо розподілу 15,6 млрд євро, що спрямовуються на допомогу третім країнам у стримуванні пандемії коронавірусу COVID-19 та у боротьбі з її наслідками.

Відповідна інформація оприлюднена у середу, 8 квітня, на сайті Європейської комісії.

«Європейська комісія та високий представник ЄС розробили план потужної та цілеспрямованої реакції ЄС на необхідність підтримки країн-партнерів у подоланні пандемії коронавірусу. Колективні дії ЄС будуть зосереджені на негайних заходах у вирішенні кризи у сфері здоров’я та пов’язаних з нею гуманітарних потреб, включаючи зміцнення у країнах-партнерах систем охорони здоров’я, водопостачання та санітарії, підтримку досліджень та розвиток спроможностей у боротьбі з пандемією і її соціально-економічним ефектом», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для досягнення зазначених цілей будуть використані 15,6 млрд євро в рамках вже існуючих програм. Ці гроші будуть перерозподілені на негайні завдання з охорони здоров’я та боротьби з коронавірусом.

Із цієї суми планується 3,07 млрд євро спрямувати на підтримку країн-сусідів: 2,1 млрд євро - для сусідів на півдні, 962 млн євро - для країн "Східного партнерства" та ще 800 млн євро – для країн Західних Балкан і Туреччини.

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«В рамках нашої глобальної відповіді на пандемію коронавірусу ми переспрямували більше 3,8 млрд євро фондів, що були передбачені для Західних Балкан та для наших найближчих сусідів на сході та на півдні, на цілі, в яких вони найбільш відчувають реальну потребу зараз: для негайної відповіді на кризу у сфері здоров’я, для зміцнення системи охорони здоров’я та для пом’якшення соціально-економічної шкоди, що спричинена пандемією. Ми живемо на одному континенті, і можемо досягти успіху лише разом», - зазначив з цього приводу єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї.

Частина загального фінансування буде розподілена між країнами інших географічних регіонів, включаючи країни Африки, Азії, Тихоокеанського регіону, Латинської Америки та Карибського архіпелагу.

Крім того, 502 млн євро будуть спрямовані на надзвичайне реагування, включаючи підтримку зусиль ВООЗ і ООН, Червоного Хреста та Червоного Півмісяця з посилення здатності вразливих країн до боротьби з коронавірусом, для надання негайної гуманітарної допомоги враженим країнам, для збільшення виробництва в ЄС необхідних медичних приладів та захисного медичного обладнання для цих потреб.

Цей же пакет включає підтримку ліквідності банківської системи в третіх країнах та збереження стабільності у глобальній системі постачання товарів, особливо медичного призначення.

2,8 млрд євро будуть адресно спрямовані на медичні дослідження, на вдосконалення системи охорони здоров’я та системи водопостачання в країнах-партнерах.

Найбільша частина від всієї суми - 12,28 млрд євро, в тому числі в рамках регіональних програм, будуть використані для вирішення економічних та соціальних наслідків удару пандемії, включаючи пряму бюджетну підтримку країн-партнерів, сприяння реформам та забезпечення їхніх зусиль у збереженні робочих місць в умовах кризи. Йдеться, зокрема, про допомогу в сфері приватного бізнесу, малим та середнім підприємствам.

Державному сектору буде надана можливість скористатися позиками Європейського інвестиційного банку, зокрема для забезпечення населення необхідним обладнанням та медичними й лікувальними засобами.

Частина цих фондів піде на мобілізацію макрофінансової допомоги для Західних Балкан та для країн-сусідів в рамках Міжнародного валютного фонду. Частина грошей може бути використана для пошуку прийнятних форм у виконанні боргових зобов’язань перед МВФ з боку країн, що уражені коронавірусом.

За даними сайту Worldоmeter, у світі зафіксовано 1 446 992 випадки коронавірусу, зокрема 83 090 летальних, 308 684 людини одужали.