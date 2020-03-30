Єврокомісія підтримає Україну та країни Східного партнерства

Єврокомісія оголосила у понеділок про те, що спрямовує 140 мільйонів євро, які були призначені для реалізації різних програм в рамках Східного партнерства, на негайну допомогу країнам-партнерам у зменшенні економічної та соціальної шкоди, що завдано сплеском коронавірусу COVID-19.

Про це під час віртуального брифінгу для преси у Брюсселі заявила речник Єврокомісії з питань сусідства і розширення, міжнародної співпраці та розвитку Ана Пісонеро (Ana Pisonero).

«У випадку з нашими Східними Партнерами, Єврокомісія переспрямовує 140 мільйонів євро для найбільш негайних потреб в Азербайджані, Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдові й в Україні. Вони будуть переспрямовані в рамках використання існуючих інструментів Східного Партнерства загальним обсягом до 700 мільйонів євро для допомоги у подоланні соціально-економічних наслідків кризи коронавірусу у цих країнах», - сказала речник Єврокомісії.

За її словами, таким же чином Єврокомісія надає негайну допомогу країнам Західних Балкан, яким виділяється 36 мільйонів євро негайної допомоги для подолання надзвичайної ситуації в сфері охорони здоров’я. Така допомога буде спрямована на постачання медичного обладнання, включаючи прилади для вентиляції легень, лабораторні набори, захисні маски, рукавички та костюми. Ці гроші будуть переспрямовані із загальних фондів в обсязі 374 мільйонів євро, що призначені для соціально-економічного відновлення регіону.

За словами речника, під час розподілення цих грошей пріоритет надаватиметься підтримці приватного сектору, посиленню соціального захисту населення, із спеціальною увагою до вразливих груп, і зміцненню стійкості у секторі охорони здоров’я.