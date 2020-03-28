Євросоюз і США погодили координацію дій у боротьбі з Covid-19

Високий представник ЄС Жозеп Боррель у телефонній розмові із державним секретарем США Майком Помпео наголосив на необхідності міжнародної солідарності та поєднання зусиль для стримування і подолання хвороби.

Повідомлення про це оприлюднене на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Сторони обговорили пандемію коронавірусу. Високий представник Боррель підкреслив важливість співпраці та міжнародної солідарності. У світлі глобального виміру цього виклику та з опорою на вагоме трансатлантичне партнерство ЄС і США мають спроможності для того, щоб зробити суттєвий внесок у міжнародні зусилля з подолання пандемії", - йдеться в інформації речника ЄС з цього приводу.

Боррель підкреслив необхідність міжнародних зусиль, щоб стримати поширення пандемії та зменшити її негативний вплив у короткостроковій та довгостроковій перспективі, наголосив на важливості забезпечення точного та прозорого інформування громадськості. Високий представник ЄС та державний секретар США погодилися з необхідністю посилення міжнародної співпраці та гуманітарної допомоги медичного спрямування для найбільш вразливих країн.

Як йдеться в інформації, представники ЄС і США обговорили важливі міжнародні події, зокрема, рішення Ради ЄС відкрити переговори щодо членства в ЄС з Албанією ті Північною Македонією, погодилися поновити зусилля для вирішення кризи в Сирії та у Лівії. Предметом обговорення також була ситуація в Венесуелі, в Ірані, відносини між ЄС і Туреччиною, підтримка мирного процесу в Афганістані тощо.

Як повідомлялося, станом на ранок 28 березня у світі зафіксовано 597 458 випадків коронавірусу, 133 373 пацієнти одужали та 27 370 померли.

Фото: GEERT VANDEN WIJNGAERT/BLOOMBERG