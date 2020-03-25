Додому через Covid-19 не можуть повернутися до 300 тисяч жителів ЄС

Кількість європейців, які застрягли в інших країнах за межами ЄС після спалаху пандемії коронавірусу, сягнула 300 тисяч, і ця цифра не зменшується, тому що до консульських установ та посольств ЄС надходять усе нові прохання про репатріацію від громадян ЄС.

Про це у середу під час віртуального брифінгу для преси заявила речник Єврокомісії із закордонних справ та політики безпеки Вірджині Бату-Генріксон (Virginie Battu-Henriksson), повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми продовжуємо координувати консульську допомогу між різними країнами-членами та надавати допомогу у взаємодії з третіми країнами. Це важливо, тому що зараз є багато європейських громадян, які подорожували за межами ЄС і тепер намагаються повернутися. Ви згадали (у питанні – ред.) про 70 тисяч громадян Франції. Але ми продовжуємо зараз працювати з цифрою приблизно 300 тисяч європейців. Ця кількість не зменшується, незважаючи на всі повернення, тому що багато людей продовжують входити в контакт зі своїми консульськими установами та посольствами з проханням про допомогу», - сказала речник Єврокомісії.

Вона повідомила, що зараз, в умовах закриття повітряного простору багатьох країн, делегації ЄС та посольства країн-членів у третіх країнах докладають зусилля для відкриття комерційних рейсів для організації повернення громадян ЄС.

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Високий представник ЄС Жозеп Боррель перебуває в контакті з колегами закордоном, зокрема, з міністрами Сінгапуру, Індії та інших країн, де все ще знаходиться велика кількість європейських репатріантів.

За даними Єврокомісії, завдяки Механізму цивільного захисту ЄС в Європу було безпечно повернуто 1500 громадян Євросоюзу. На сьогодні триває понад 70 операцій по всьому світу для організації репатріації європейців. Так, Франція запланувала рейси з Гаїті та Малайзії протягом поточного тижня.

Як додав речник Єврокомісії Ерік Мамер, механізм цивільного захисту не був розрахований на надзвичайну ситуацію такого масштабу, тож Єврокомісія сподівається, що країни-члени будуть здійснювати організаційні та дипломатичні зусилля для повернення своїх громадян, на принципах солідарності з іншими європейськими країнами. Єврокомісія готова надавати підтримку і координацію таких зусиль.

За словами речника, ситуація, що склалася, була в деталях обговорена в середу під час зустрічі Колегії Єврокомісії.