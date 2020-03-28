Коронавірусом у світі інфіковані майже 600 тисяч осіб, одужали - 133 тисячі

Станом на ранок 28 березня у світі коронавірусом захворіли 597 458 осіб, з них 133 373 одужали і 27 370 померли.

Про це повідомляє Worldmeters. Covid-19 поширився на 199 країн. Найбільшу кількість заражених зараз зафіксовано у США – 104 256 осіб (+130 за сьогодні), з них 1704 загинули і 2525 одужали. В Італії зареєстровано 86 498 випадків Covid-19, загинули 9134 особи, одужали 10950. У Китаї було виявлено 54 нових (81 394 загалом) випадків коронавірусу, 3295 людини загинули, 74 971 одужали. Читайте також: У Раді розробили законопроєкт про "жорсткий" карантин на чотири тижні - голова комітету В Україні зафіксовано 310 випадків коронавірусу, з них 5 летальних, 5 людей одужали. Фото: AA