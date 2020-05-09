Euronest очікує від Єврокомісії посткризовий план для України та Східного партнерства

В умовах коронакризи допомога ЄС Україні та іншим державам Східного партнерства допомагає їм зменшити руйнівні наслідки пандемії та зберегти курс на реформи та євроінтеграцію.

Водночас, оскільки ця глобальна криза має довгострокові економічні та соціальні наслідки, така допомога має координуватися в рамках спільного плану дії, подібного до того, який Єврокомісія представила для країн Західних Балкан, наголошується у спільній заяві співголів Парламентської асамблеї Східного партнерства «Euronest» депутата Європарламенту Андрюса Кубіліуса та народного депутата України Івана Крупка, оприлюдненій на сайті литовської делегації ЄНП у Європейському парламенті.

«Це буде відповідальністю ЄС – продовжувати підтримувати Україну та інші країни Східного партнерства, які обрали шлях реформ та Європейської інтеграції. Ми маємо відповісти на ці виклики разом. Ми маємо поглянути у довгострокову підтримку Євросоюзом економічного відродження цього регіону та створення деталізованого економічного та інвестиційного плану. Запрошуємо Європейську Комісію представити такий план восени 2020 року, як це планується зробити для регіону Західних Балкан», - йдеться у спільній заяві.

На думку депутатів, такий план має включати інвестиції та підтримку реформ, спрямованих на Європейську інтеграцію. Послідовна імплементація такого плану має бути обумовленою прогресом у реформах та використовувати додаткові асигнування з бюджету ЄС, що призначений для сусідства, в рамках нового довгострокового бюджету ЄС – Багаторічної фінансової перспективи ЄС на 2021-27 роки. Такий план має охоплювати і координувати макрофінансову допомогу, кредити та фінансові гарантії, що мають бути структуровані як інвестиційні платформи, розроблені ЄС у пісній співпраці з фінансовими інституціями.

На думку депутатів, цей план має охоплювати також чітку комунікаційну стратегію та, за необхідністю, залучення додаткового персоналу Євроінституцій.

«Регіон Східного Партнерства, і Україна зокрема, належить до Європи і залишається геостратегічним пріоритетом для Європейського Союзу. ЄС швидко вжив численні заходи для підтримки країн Східного Партнерства у боротьбі з пандемією COVID-19 та її соціальними та економічними наслідками. Усього, ЄС виділив понад 3 мільярди євро для усього європейського сусідства, з яких 962 мільйони євро призначені для регіону Східного партнерства, включаючи Україну (190 мільйонів євро – ред.)», - йдеться у документі.

У заяві політики нагадали, що 13 квітня 2020 року Україна здійснила важливий крок та ухвалила поправки до бюджету 2020 року, до якого було включено «коронавірусний» фонд у 2,5 мільярди євро для вжиття негайних заходів з протидії поширенню COVID-19. Але цей бюджет не є безпроблемним. Криза коронавірусу матиме важкі наслідки для економіки України, тож ЄС і його міжнародним партнерам варто зберігати готовність допомогти Україні.

«У цьому контексті ми вітаємо перший крок, що був здійснений ЄС для використання макрофінансової допомоги, спрямованої на підтримку десяти сусідніх партнерів в контексті кризи COVID-19. В рамках цих зусиль ЄС ухвалить нову макрофінансову програму для України у розмірі 1,2 мільярда євро, як частину геополітичного пакету для Східного партнерства, Південного Сусідства та країн Західних Балкан для обмеження економічного падіння, що спричинено пандемією коронавірусу», - йдеться у заяві.

Депутати наголосили також на тому, що ці заходи пов’язані із згодою МВФ збільшити обсяг щойно погодженої програми для України, з якої 3,2 мільярда євро мають бути доступними для країни вже у 2020 році. Україна також має виконати умови для отримання чергового траншу у 500 мільйонів євро в рамках наявної програми макрофінансової допомоги від ЄС, виділення якого у 2020 році буде залежати від досягнення Україною домовленості з МВФ.

У заяві зазначається, що економічний пакет ЄС для України включає гранти, кредити та експертну допомогу для малих та середніх підприємств та фермерських господарств (96 мільйонів євро); для підтримки громадянського суспільства, допомоги найбільш вразливому населенню та для боротьби з дезінформацією (22 мільйони євро). Метою цього пакету ЄС є також зміцнення стійкості регіонів України (30 мільйонів євро), поряд із наданням гуманітарної допомоги для боротьби з COVID-19 з обох сторін контактної лінії на Донбасі.

Ще 22 мільйони євро, які виділив ЄС, призначені для підтримки секторів охорони здоров’я та надзвичайної допомоги в Україні, і будуть використані у співпраці з ВООЗ для надання медичного обладнання, тестових систем, захисного одягу та іншого майна, що є необхідним для боротьби з пандемією.

«Сьогодні пандемія COVID-19 та пов'язана із нею економічна криза завдає нам небувалого удару. Єдиним шляхом подолати цей величезний та неочікуваний виклик є Європейська солідарність. Ми залишаємося переконаними в тому, що ЄС, який робить дуже багато вже сьогодні, буде робити навіть більше завтра, щоб допомогти Україні та її народу», - наголошується у документі.