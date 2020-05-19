На столичні маршрути "виводять" все більше транспорту - Кличко

У місті Києві збільшують кількість громадського транспорту та маршрутів.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Місто готується до відновлення роботи наземного комунального громадського транспорту, ми потроху повертаємося до звичайного режиму, поступово збільшуємо кількість маршрутів і транспорту на них. Сьогодні почали працювати ще три маршрути: від станції метро «Святошин» до житлового масиву Західний (с. Чайки), з вулиці Митрополита Шептицького на вулицю Чавдар, з Бортничів – до метро «Харківська». І в наступні дні нарощуватимемо кількість маршрутів", - сказав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень стартували з 11 травня.

Станом на 19 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 876 випадків COVID-19. За добу - 260 нових випадків.