Влада Києва звернеться до АМКУ, якщо маршрутники необґрунтовано підвищать тарифи

Столична влада буде звертатися до Антимонопольного комітету, якщо приватні перевізники необгрунтовано підвищать ціни на проїзд.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Перед тим, як підвищити вартість проїзду, перевізники повинні мінімум за 7 робочих днів попередити про свої наміри, а також надати всі документи, що обґрунтовують будь-яке підвищення. Обов’язково підвищення вартості мають перевірити контролюючі органи, зокрема Антимонопольний комітет. Наскільки мені відомо, таких звернень від приватних перевізників до контролюючих органів не було", - сказав Кличко.

За його словами, якщо приватні перевізники "спробують необґрунтовано, зі стелі сформувати нові тарифи, ми будемо звертатися до Антимонопольного комітету".

Водночас Кличко зазначив, що столична влада не має повноважень погоджувати тарифи автобусних маршрутів, що працюють в режимі маршрутного таксі.

"Постановою уряду ще у 2015 році скасоване державне регулювання тарифів на перевезення пасажирів на автотранспорті загального користування, і тарифи маршрутних таксі належать до сфери вільних цін, їх кожен перевізник формує самостійно", - зазначив він.

Як повідомлялося, в Україні з 22 травня очікується наступний етап послаблення карантину, в рамках якого, зокрема, планується відновити міський наземний транспорт.

Станом на 19 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 876 випадків COVID-19. За добу - 260 нових випадків.