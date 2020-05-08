Відклали іспити студентам-медикам та інтернам

Проведення атестацій для студентів-медиків та інтернів залежатимуть від послаблення урядом карантинних заходів.

Про це йдеться в наказі Міністерства охорони здоров'я, повідомляє пресслужба відомства.

"Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ) та ліцензійні інтегровані іспити Крок будуть проведені у терміни, що залежатимуть від послаблення урядом карантинних заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. Нині Центр тестування розробляє сценарії, які допоможуть скласти іспити в оптимальні терміни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прогнозовано складання ліцензійних інтегрованих іспитів Крок відбудеться у червні, а першого етапу ЄДКІ - у вересні.

Студентам та інтернам, які через карантинні обмеження (наприклад, обмеження авіасполучення) не зможуть скласти іспити, буде надана можливість додаткового складання.

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Як повідомлялося, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження будуть послаблені.