Житомир з понеділка послаблює обмеження на проїзд у транспорті

У громадському транспорті Житомира з 11 травня послаблять обмеження, дозволивши пасажирам у визначені години та на вихідних їздити без спецперепусток.

Відповідні зміни до рішення "Про організацію перевезення громадським транспортом на час обмежувальних заходів щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції COVID-19" вніс на своєму засіданні виконавчий комітет Житомирської міської ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На період дії обмежувальних заходів щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на території Житомирської міської об’єднаної територіальної громади перевезення пасажирів громадським транспортом здійснюється виключно при наявності посвідчення згідно форми, що додається, окрім робочих днів з 10.00 до 16.00 та у вихідні дні", - йдеться у рішенні.

За словами Житомирського міського голови Сергія Сухомлина, логіка такого рішення полягає в тому, аби люди, які не працюють і не мають спецперепусток, могли поїхати в магазин, до лікаря чи відвідати своїх батьків.

Мер зауважив, що поки пільговий проїзд у громадському транспорті Житомира не відновлять.

Раніше в обласному центрі вирішили не зупиняти на час карантину громадський транспорт, а тимчасово відмінили пільговий проїзд та запровадили спецперепустки затвердженої міськрадою форми та завірені роботодавцями.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Обмежувальні заходи продовжили до 22 травня, але з 11 травня передбачене їх послаблення.

Зокрема, Кабмін дозволив проведення заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, індивідуальних тренувальних занять (біг, хода, їзда на велосипеді, фігурне катання, рух на активних візках спортсменів з інвалідністю), навчально-тренувальних зборів спортсменів національних збірних команд за умови забезпечення учасників засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

Також уряд дозволив торговельне і побутове обслуговування населення (крім ТРЦ), роботу музеїв за умови дотримання вимог індивідуального захисту.

В Україні cтаном на ранок 8 квітня зафіксовано 14 195 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 361 летальний, одужало 2706 осіб. За добу зафіксовано 504 нових випадків.