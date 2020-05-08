У Житомирській обласній лікарні відкрили відділ ПЛР-тестування

У Житомирській обласній клінічній лікарні ім. О.Ф. Гербачевського відкрили відділ ПЛР-діагностики (полімеразна ланцюгова реакція), де перевірятимуть проби на коронавірус.

Про це інформує Житомирська обласна рада.

«Лабораторію обладнано апаратом IPONATIC для молекулярної діагностики вірусних захворювань вартістю 1 млн 155 тис. грн. Кошти виділені з резервного фонду обласного бюджету. Апарат IPONATIC виконує діагностику методом полімеразної ланцюгової реакції», - йдеться у повідомленні.

Крім діагностики COVID-19, апарат може виявляти респіраторні патогени вірусу грипу А і B, респіраторно-синцитіального вірусу, аденовірусу, риновірусу людини, мікоплазменної пневмонії.

Лабораторія обласної лікарні може опрацьовувати до 35 аналізів на добу.

Для проведення досліджень придбали 230 тест-систем на виявлення коронавірусної інфекції на 300 тис. грн. Крім того, на ці потреби з обласного бюджету виділять додатково 500 тис. грн.

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«Після проходження процедури верифікації, тобто перші наші 15 аналізів мають пройти підтвердження в іншій сертифікованій лабораторії, наша ПЛР-лабораторія розпочне свою роботу», - пояснив генеральний директор лікарні Богдан Леськів.

Наразі на Житомирщині ПЛР-діагностику на коронавірус проводить лише обласний лабораторний центр, в якому через перевантаженість сформувалася черга. У закладі планували на 3 дні обмежити прийом проб, але після втручання головного державного санлікаря частину матеріалів передали у лабораторії інших міст, а центр далі приймає проби.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині підтверджено 480 випадків коронавірусу, з яких 45 хворих одужали, а 11 – померли.

Найбільша інфікувань спостерігається у Житомирі (165), Коростені (98) та Бердичеві (88).

Станом на ранок 8 травня в Україні зафіксовано 14 195 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 504 нові випадки. Загалом з початку пандемії одужало 2706 осіб, 361 людина померла.