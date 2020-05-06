Мер Житомира проситиме МОЗ звільнити керівництво обласного лабцентру
Про це Сухомлин заявив під час позачергово засідання виконавчого комітету Житомирської міської ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Всі бачили лист нашого центру (обласного лабораторного центру МОЗ – ред.) про те, що практично дослідження проводитися не будуть… Кількість пацієнтів, які поступають в нашу першу лікарню (лікарня №1) з пневмонією чи грипом, за цим листом, фактично не будуть вважатися хворими на коронавірус, хоча така небезпека є, і ми бачили багато випадків, коли ми думаємо, що це грип, а потім підтверджується коронавірус. Чекати 2 тижні хворі також не можуть, бо треба розуміти, від чого їх лікувати… У мене не залишається нічого, крім того як звернутися до міністра охорони здоров’я, до головного санітарного лікаря України, бо напевно, треба вже змінити керівництво (обласного лабцентру – ред.), якщо вони не можуть нічого зробити з цією проблемою», - зауважив Сухомлин.
Він також нагадав, що головний санітарний лікар області Зіновій Парамонов, який одночасно є директором обласного лабораторного центру, раніше видав постанову про те, аби через спалах коронавірусу на 10 днів зупинити в Житомирі громадський і приватний транспорт, закрити усі підприємства та магазини, яку місто не підтримало.
«Тут треба не нам, звісно, приймати рішення. Це фактично зняття з себе відповідальності, і місто може залишитися в ситуації, коли вона буде просто неконтрольованою і без будь-яких даних», - додав міський голова.
Як повідомляв Укрінформ, Житомирський обласний лабцентр через перевантаженість упродовж 7-9 травня не прийматиме матеріал для тестування COVID-19 методом ПЛР-діагностики, окрім як від важкохворих та малолітніх дітей. Відповідний лист за підписом його директора і головного санлікаря області Зіновія Парамонова отримали всі лікарні Житомирщини.
Наразі на Житомирщині підтверджено 455 випадків коронавірусу. 36 хворих уже одужало, а 11 – померло.
Найбільше випадків інфікування зосереджено в Житомирі (153), Коростені (97) та Бердичеві (88).
Станом на ранок 6 травня в Україні зафіксовано 13184 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 487 нових випадків та 11 смертей. Загалом з початку пандемії одужало 2097 осіб, 327 людей померли.