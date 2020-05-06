Житомирський лабцентр на три дні обмежить прийом проб на COVID-19 через завантаженість
Про це кореспонденту Укрінформу повідомив завідуючий відділенням організації епідеміологічних досліджень Житомирського обласного центру Анатолій Головченко.
«Ми вже не те, що не можемо проводити дослідження, а не маємо місця, де зберігати матеріал. У нас є проби, відібрані ще 24 квітня, яких досі не опрацювали. Тому 7-9 травня лабораторія буде приймати тільки матеріал від важкохворих та малолітніх дітей», - зазначив Головченко.
За словами Головченка у лабораторному центрі працюють 2 лікарі-вірусологи та 2 лаборанти, є 2 апарати, і за добу проводять до 100 ПЛР-досліджень. Він додав, що працівники працюють майже цілодобово.
На ранковому брифінгу начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик повідомив, що через збільшення потоку аналізів у лабораторному центрі вже є черга до 800 неопрацьованих проб.
За минулу добу лабцентр провів 124 дослідження, з яких у 7 підтвердився коронавірус.
Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині підтверджено 455 випадків коронавірусу. 36 хворих уже одужало, а 11 – померло.
Найбільше випадків інфікування зосереджено в Житомирі (153), Коростені (97) та Бердичеві (88).
Станом на ранок 6 травня в Україні зафіксовано 13184 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 487 нових випадків та 11 смертей. Загалом з початку пандемії одужало 2097 осіб, 327 людей померли.