Житомирський лабцентр на три дні обмежить прийом проб на COVID-19 через завантаженість

Житомирський обласний лабцентр упродовж 7-9 травня не прийматиме матеріал для тестування COVID-19 методом ПЛР-діагностики, окрім як від важкохворих та малолітніх дітей

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив завідуючий відділенням організації епідеміологічних досліджень Житомирського обласного центру Анатолій Головченко.

«Ми вже не те, що не можемо проводити дослідження, а не маємо місця, де зберігати матеріал. У нас є проби, відібрані ще 24 квітня, яких досі не опрацювали. Тому 7-9 травня лабораторія буде приймати тільки матеріал від важкохворих та малолітніх дітей», - зазначив Головченко.

За словами Головченка у лабораторному центрі працюють 2 лікарі-вірусологи та 2 лаборанти, є 2 апарати, і за добу проводять до 100 ПЛР-досліджень. Він додав, що працівники працюють майже цілодобово.

На ранковому брифінгу начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик повідомив, що через збільшення потоку аналізів у лабораторному центрі вже є черга до 800 неопрацьованих проб.

За минулу добу лабцентр провів 124 дослідження, з яких у 7 підтвердився коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині підтверджено 455 випадків коронавірусу. 36 хворих уже одужало, а 11 – померло.

Найбільше випадків інфікування зосереджено в Житомирі (153), Коростені (97) та Бердичеві (88).

Станом на ранок 6 травня в Україні зафіксовано 13184 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 487 нових випадків та 11 смертей. Загалом з початку пандемії одужало 2097 осіб, 327 людей померли.