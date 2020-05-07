Ляшко звільняє в.о. керівника лабораторного центру Житомирщини

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в Facebook.

"Минулого тижня отримав кілька сигналів, що в Житомирській області є проблеми з проведенням ПЛР-дослідження і що затримуються результати тестувань. У суботу в Житомир була відправлена комісія Міністерства охорони здоров’я, яка за результатами перевірки дала відповідні рекомендації. В.о. керівника Житомирського лабораторного центру пообіцяв взяти ці рекомендації в роботу та виправити помилки. Вчора мені повідомили, що нічого не змінилось і що в.о. керівника лабораторного центру був надісланий лист, що протягом 3 днів лабораторія не буде приймати зразки на дослідження коронавірусної хвороби", - написав Ляшко.

Він зазначив, що після дзвінка відразу поїхав в Житомирський обласний лабораторний центр. Там він поговорив з виконуючим обов'язки керівника, зустрівся із колективом лабораторного центру та головою Житомирської ОДА.

"При всій повазі до досвіду та віку виконуючого обов'язки керівника Житомирського обласного лабораторного центру прийнято рішення дати розпорядження припинити виконання обов’язків людиною на яку вони були покладені", - написав Ляшко.

Він додав, що протягом найближчих кілька днів визначаться із кандидатурою на яку покладуть тимчасове виконання обов’язків керівника лабораторного центру та головного державного санітарного лікаря Житомирської області, а після завершення епідемії COVID-19 оголосять конкурс.

Як повідомляв Укрінформ, Житомирський обласний лабцентр через перевантаженість упродовж 7-9 травня вирішив не приймати матеріал для тестування COVID-19 методом ПЛР-діагностики, окрім як від важкохворих та малолітніх дітей. Відповідний лист за підписом його директора і головного санлікаря області Зіновія Парамонова отримали всі лікарні Житомирщини.

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Згодом мер Житомира Сергій Сухомлин заявив, що звернеться до МОЗ та головного санітарного лікаря з приводу зміни керівництва обласного лабораторного центру.

Наразі на Житомирщині підтверджено 478 випадків коронавірусу, з яких 43 хворих одужали, а 11 – померли.

Станом на ранок 7 травня в Україні зафіксовано 13 691 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 507 нових випадків. Загалом з початку пандемії одужали 2396 осіб, 340 людей померли.