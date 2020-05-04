Мер Хмельницького проситиме дозволу Кабміну відкрити промислові ринки

У центрі Хмельницького пройшов мирний мітинг підприємців, які вимагали скасувати заборону на відкриття промислових ринків. Міський голова Олександр Симчишин пообіцяв від їхнього імені звернутися до центральної влади з відповідною пропозицією.

Про це повідомляє кореспондент Укрінфому.

"Ми на вашу вимогу сьогодні звернемося до Кабінету міністрів, до Прем'єр-міністра. І повідомимо, що вважаємо за доцільне дозволити органам місцевого самоврядування самим вирішувати, в якому населеному пункті що відкривати, що закривати, регулювати це на місцях, зважаючи на епідеміологічну ситуацію... Якщо нам ці повноваження дадуть, ми зберемо виконком і проголосуємо (за дозвіл працювати підприємцям - ред.)", - запевнив Симчишин.

Він пообіцяв додати резолюцію мітингу до звернення міської влади, а також наголосив, що робота ринків буде можлива тільки при сприятливій епідеміологічній ситуації.

За його словами, Єдиний податок з підприємців є другим за обсягом джерелом наповнення бюджету міста. Через карантинні заходи за квітень Хмельницький недоотримав 46,7 млн надходжень у бюджет. При цьому 27 млн витратив на протиепідемічні заходи, в тому числі 3,5 млн склали дотації на доплати працівникам Хмельницької інфекційної лікарні. Разом ця сума дорівнює тій, яку минулоріч витратили на капітальний ремонт усіх доріг у Хмельницькому. Тому міська влада зацікавлена у пом'якшенні заборон, особливо з урахуванням того, що у місті зареєстровано лише чотири випадки захворювання на коронавірус: дві особи лікуються у медзакладі і дві амбулаторно.

При цьому Симчишин закликав підприємців не порушувати карантин самовільно і пояснив, що рішення міської влади про пом'якшення протиепідемічних вимог без дозволу на державному рівні не захистять порушників від штрафів.

До мітингувальників звернувся і голова Хмельницької обласної держадміністрації Дмитро Габінет. Він наголосив на тому, що з 11 травня карантинні заборони у державі будуть поступово скасовуватися. Однак промислових ринків це торкнеться чи не в останню чергу.

Хмельницький речовий ринок вважається одним з найбільших в Україні та Східній Європі в цілому; це один з основних роботодавців і наповнювачів міського бюджету.

Як повідомляв Укрінформ, 12 березня уряд запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Наразі карантин в Україні продовжено до 11 травня 2020 року.

Станом на 4 травня, за даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.