У Вінниці запустять "докарантинну" кількість громадського транспорту

У Вінниці з 11 травня у зв’язку з пом’якшенням карантинних обмежень відновлять звичну кількість громадського транспорту.

Про це у п’ятницю на онлайн брифінгу сказав міський голова Вінниці Сергій Моргунов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Були визначенні обмеження в користуванні громадським транспортом - за спеціальними довідками, які надавало підприємство і затверджувала наша транспортна компанія. Ми зменшили випуск рухомого громадського транспорту. З 11 травня ми передбачаємо збільшення випуску на лінію громадського транспорту на рівень до карантину, а це 240 одиниць - трамваї, тролейбуси і муніципальні автобуси», - повідомив Моргунов.

За його словами, наразі у Вінниці на маршрути у будні щодня виходить 185 одиниць громадського транспорту, у вихідні – 101.

Міський комунальний транспорт перевозитиме пасажирів тільки на сидячих місцях, розрахунок за проїзд дозволятиметься тільки у безготівковій формі, вхід і вихід пасажирів відбуватиметься тільки через передні двері. Обов’язковим залишається масковий режим.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 8 травня в Україні 14 195 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 361 летальний, 2706 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 504 нові випадки.

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На Вінниччині з початку епідемії кількість хворих на коронавірус становить 514, одужали 54% хворих. Зафіксовано 5 летальних випадків серед дорослих.

З 12 березня в Україні ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Обмежувальні заходи продовжили до 22 травня, але з 11 травня передбачене їх послаблення.

Зокрема, Кабмін дозволив проведення заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, індивідуальних тренувальних занять (біг, хода, їзда на велосипеді, фігурне катання, рух на активних візках спортсменів з інвалідністю), навчально-тренувальних зборів спортсменів національних збірних команд за умови забезпечення учасників засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

Також уряд дозволив торговельне і побутове обслуговування населення (крім ТРЦ), роботу музеїв за умови дотримання вимог індивідуального захисту.