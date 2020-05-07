У Вінниці лікарням передали 16 тисяч біозахисних костюмів

У Вінниці лікарням передали 16 тисяч біозахисних костюмів

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Укрінформ
У Вінниці в четвер до 13 міських лікарень передали 16 тисяч костюмів біозахисту, придбаних коштом міського бюджету.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«На двох вінницьких фабриках «Володарка» та «Поділля» продовжують шити захисні комбінезони для лікарів. Сьогодні, 7 травня, до вінницьких лікарень передали 16 000 костюмів біозахисту. Їх отримають 13 міських закладів охорони здоров’я», - йдеться у повідомленні.

У Вінниці до лікарень передали 16 тисяч костюмів біозахисту / Фото: vmr.gov.ua

Зазначається, що рішення про забезпечення засобами індивідуального захисту лікарень міська рада прийняла ще у березні. Найбільші потреби у спецодягу має Вінницька міська клінічна лікарня №1, як базова для лікування пацієнтів, хворих на COVID-19.

«Ми розпочали з масок одноразових марлевих і перейшли до вироблення костюмів і захисних халатів. На сьогодні день ми вже першу партію - 16 тисяч костюмів від «Володарки» отримали. Ми уже закрили потребу одного місяця. У цілому тільки костюмів треба 24 тисячі штук на всю медичну галузь на місяць. Зараз ми розмістили ще додаткове замовлення на наших підприємствах, приблизно до 20 тисяч», - цитує відомство міського голову Сергія Моргунова.

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З початку епідемії медикам також допомагають волонтери, вінничани, громадські організації. Станом на 7 травня з централізованої поставки міські заклади охорони здоров’я отримали 335 костюмів. За кошти бюджету громади забезпечено 23,3 тис. захисних костюмів. Ще майже 700 надійшло від ініціативи «СтопВірус».

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