У Запоріжжі на Майдані Героїв службовий автотранспорт отримали в четвер працівники закладів охорони здоров’я області, які надають медичну допомогу у сільській місцевості.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У сільській місцевості іноді буває дуже важко проїхати та дістатись до пацієнта. Нещодавно завершились усі процедури тендерних закупівель транспортних засобів на суму понад 8 млн грн. Тож, нам вдалося закупити 17 автомобілів "швидких" Renault Duster. Зараз на цій площі знаходяться 14 службових авто швидкої допомоги, ключі від яких ми передаємо керівникам медичних закладів. Ще 3 автомобілі будуть вручені наступного тижня під час робочих поїздок у райони”, - сказав голова Запорізької ОДА Віталій Туринок.

Сільським лікарням на Запоріжжі передали 14 "швидких" / Фото: Дмитро Смольєнко. Укрінформ

Вартість одного автомобіля становить близько 475 тисяч гривень, кожний транспортний засіб повнопривідний, має підвищений кліренс та оснащений кондиціонером.

Як раніше повідомлялося, в районах Запорізької області наразі завершується будівництво 17 амбулаторій.