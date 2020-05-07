Сільським лікарням на Запоріжжі передали 14 "швидких"
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
“У сільській місцевості іноді буває дуже важко проїхати та дістатись до пацієнта. Нещодавно завершились усі процедури тендерних закупівель транспортних засобів на суму понад 8 млн грн. Тож, нам вдалося закупити 17 автомобілів "швидких" Renault Duster. Зараз на цій площі знаходяться 14 службових авто швидкої допомоги, ключі від яких ми передаємо керівникам медичних закладів. Ще 3 автомобілі будуть вручені наступного тижня під час робочих поїздок у райони”, - сказав голова Запорізької ОДА Віталій Туринок.
Сільським лікарням на Запоріжжі передали 14 "швидких" / Фото: Дмитро Смольєнко. Укрінформ
Вартість одного автомобіля становить близько 475 тисяч гривень, кожний транспортний засіб повнопривідний, має підвищений кліренс та оснащений кондиціонером.
Як раніше повідомлялося, в районах Запорізької області наразі завершується будівництво 17 амбулаторій.