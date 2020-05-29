Програма уряду: є три варіанти стимулювання економіки в умовах пандемії

Життя в умовах пандемії триватиме понад рік, і є лише три можливі варіанти стимулювання економіки у даній ситуації.

Про це йдеться в Програмі стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії COVID-19 повідомляє Укрінформ.

Так, перший варіант передбачає створення групового імунітету внаслідок повного скасування карантину (так званий “Сценарій Середньовіччя”).

При цьому, вважають в уряді, це призведе до великої кількості інфікованих, що не дозволить великій частині населення брати участь у процесі відновлення економіки.

Другий варіант — це карантин до виявлення можливості лікування або вакцинації від COVID-19.

При цьому, йдеться у Програмі, продовження тотального карантину до моменту розробки вакцини чи ефективних методів лікування (12-18 міс.) приведе до критичного падіння економіки, безробіття, важкої соціальної кризи.

“На фоні боротьби з COVID-19 та порятунку людей від даної хвороби може бути спровокована більша кількість смертей внаслідок соціальних заворушень, втрати доходу, стресу, росту злочинності”, - передбачають в уряді.

Третій варіант - адаптивний карантин, жорсткий контроль над COVID-19 та відновлення функціонування економіки.

В Програмі наголошується, що при цьому достатня кількість тестувань та моніторинг ізольованих дозволять контролювати поширення COVID-19.

Окрім того, при цьому варіанті адаптивний карантин дозволить повністю підготувати медичну систему до піка кількості інфікованих та мінімізувати негативні наслідки від поширення COVID-19.

В уряді вважають, що поступова оптимізація карантину сприятиме відновленню економіки та дозволить підвищити благополуччя населення.

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Як зазначається, уряд усвідомлює ризик альтернативних сценаріїв, тому попередніми рішеннями КМУ було здійснено перехід до адаптивної моделі карантину.

Як повідомляв Укрінформ, 27 травня 2020 року на засіданні уряду була затверджена Програма стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії COVID-19 з умовою її доопрацювання.

У Програмі враховані ініціативи за такими напрямками: доступ до фінансів, доступ до ринків, дерегуляція, модернізація та розвиток, доступ до інфраструктури. Важливою частиною Програми буде системна та ґрунтовна підтримка вітчизняного виробника. Принциповим пріоритетом є створення робочих місць та сплата податків в Україні.