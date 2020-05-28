Шмигаль обговорив з послами G7 співпрацю з МВФ, реформи та пандемію

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з послами країн "Великої сімки" ситуацію з протидією коронавірусу, економічну та медичну реформи, а також питання співпраці з МФВ.

З української сторони у зустрічі також узяли участь віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко, міністр охорони здоров’я Максим Степанов, в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець, повідомляє пресслужба уряду.

"Учасники зустрічі обговорили ситуацію з подоланням пандемії COVID-19, схвалену Кабінетом міністрів України Програму стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії коронавірусу, продовження медичної реформи в Україні, співпрацю України з МВФ та інші актуальні питання співробітництва", - йдеться у повідомленні.

Шмигаль, зокрема, зауважив, що на порядку денному стоять реформи, які нададуть поштовх і полегшать економічний розвиток.

"Це реформа митниці, реформа оподаткування малого і мікробізнесу. Нам також треба робити, як ми це називаємо, «регуляторну гільйотину» - реформу з дерегуляції, щоб всіляко полегшити роботу малого бізнесу", - зазначив очільник уряду.

Говорячи про фінансову чи індустріальну підтримку великих промислових підприємств з великою часткою державної власності, Шмигаль наголосив, що є ідея скористатись цим, як одним з "інструментів розігріву" економіки і розвитку промисловості.

"Ми маємо намір збільшити фінансування і замовлення в промисловій сфері, оборонній сфері вже в цьому році для того, щоб зберегти робочі місця, а також дати змогу працювати супутнім бізнесам. Це є однією з частин нашого великого плану виходу з економічної кризи", - заявив Прем'єр-міністр.

Він подякував усім донорам і всім країнам "Великої сімки" за підтримку і допомогу в реалізації реформи децентралізації, нагадавши, що напередодні на засіданні Кабміну було завершено формування перспективних планів утворення територій громад для усіх областей.