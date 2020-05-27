В Україні може поновити роботу урядова комісія із захисту бізнесу — Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із представниками бізнес-кіл Федеративної Республіки Німеччина за участю посла ФРН в Україні Анки Фельдгузен. Глава уряду подякував за інвестиції в Україну.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що під час зустрічі Денис Шмигаль подякував всім інвесторам, які представляють німецький бізнес і вкладають гроші в Україну, довіряють нашій країні, платять тут податки.

«Ми готові до співпраці, абсолютно відкриті. Ми реформуємо нашу економіку, нашу сферу регулювання бізнесу, сподіваємось, що умови з кожним роком ставатимуть кращими, і німецький бізнес це відчуватиме», - запевнив Шмигаль.

Під час обговорення Прем’єр-міністр України погодився з пропозицією німецьких бізнес-кіл звернути увагу на такий інструмент захисту інвесторів, як Комісія із захисту бізнесу при уряді. «Якщо ви вважаєте, що потрібно відновити роботу комісії, давайте її відновимо. Але не хочеться вірити, що у нас бізнес треба захищати. Я прибічник того, щоб системно вирішувати проблеми», - наголосив Шмигаль.

Прем'єр-міністр також розповів інвесторам про Програму стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії COVID-19 та про інші ключові реформи, що впроваджує уряд.

Так, він зазначив, що на завершальному етапі перебуває реформа децентралізації, яка дасть змогу сформувати спроможні громади. В активній розробці перетворення на митниці. «Ми хочемо зробити нашу митницю найпростішою і найшвидшою серед наших країн - сусідів. Важливо зробити спільний контроль та спільні бази даних з країнами ЄС. Сподіваюсь, що результат реформи митниці ви відчуєте вже у цьому році», - зазначив Шмигаль.

Також глава уряду відповів на запитання німецьких інвесторів та обговорив з ними актуальні питання інвестування в Україні. В підсумку учасники зустрічі погодилися з ініціативою віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка провести в Німеччині «Форум реформ в Україні». Цей захід попередньо заплановано на перший квартал 2021 року.

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У зустрічі також взяли участь: керівник економічної служби Посольства ФРН в Україні Петер Ціглер, голова правління Німецько-Української промислово-торговельної палати Александер Маркус, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Фото: kmu.gov.ua