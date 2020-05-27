Комітет ВР проситиме Прем'єра створити окреме Міністерство аграрної політики

Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики звернеться до Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо створення окремого Міністерства аграрної політики.

Таке рішення ухвалили члени комітету на засіданні 27 травня, повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

"Учасники засідання ухвалили рішення підтримати звернення до Президента, Прем’єр-міністра, міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства щодо недопущення запровадження спеціальних квот на мінеральні добрива та звернення до Прем’єр-міністра щодо створення окремого Міністерства аграрної політики", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 29 серпня 2019 року Верховна Рада проголосувала за нову структуру Кабінету міністрів України. Міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства було призначено Тимофія Милованова.

У вересні 2019 року Кабмін ухвалив рішення про реорганізацію Міністерства аграрної політики та продовольства шляхом приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Ексміністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявляв про можливість відокремлення Міністерства аграрної політики від Мінекономіки після завершення земельної реформи.