Міністрам оборони, енергетики та главі МОЗ призначили заступників

Кабімін призначив Юлія Гере заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, Ярослава Демченкова — заступником міністра енергетики та захисту довкілля з питань європейської інтеграції, а також Ігоря Іващенка - заступником міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції.

Про це народний депутат з фракції "Слуга народу", представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Василь Мокан повідомив у Facebook.

"Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень. призначити: Гере Юлія Павловича - заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації; Демченкова Ярослава Сергійовича - заступником міністра енергетики та захисту довкілля України з питань європейської інтеграції; Іващенка Ігоря Анатолійовича - заступником міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції", - написав Мокан.

За його словами, головою Державного агентства водних ресурсів уряд призначив Олексія Кузьменкова, Рубан Наталію - першим заступником голови Державної податкової служби, Кирила Домбровського - першим заступником голови Державного агентства розвитку туризму, Богдана Моркляника - заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

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Водночас КМУ звільнив Олексія Рябчина з посади заступника міністра енергетики та захисту довкілля України та погодив кандидатуру Василя Володіна для призначення президентом на посаду голови Київської обласної державної адміністрації.

Уряд також підтримав рішення про визначення переможців конкурсу на зайняття посад державної служби категорії "А": Романа Боднара - першим заступником міністра енергетики та захисту довкілля та Артема Фещенка - заступником голови Державного агентства інфраструктурних проєктів.

Як відомо, Юлій Гере – генеральний директор ТОВ “Інжинірінг-Компані”, член правління, спікер в ОО “Центр виживання і спеціальної підготовки “SEAL”. Радник віцепрезидента з питань безпеки в ГС “Український Союз промисловців і підприємців (УСПП)”.

Має кілька вищих освіт: Дніпропетровський національний університет (Фізико-технічний інститут) спеціалізація "радіоелектронні пристрої, системи і комплекси, інженер-системотехніка; Інститут ділового адміністрування, Кривий Ріг; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут Управління державної охорони України, спеціалізація "охоронна діяльність і безпека; Інститут "КРОК", магістр, облік і аудит.

У 2006 році заснував власний бізнес, основними напрямами якого є забезпечення системами технічної і інфраструктурної безпеки на великих промислових підприємствах і об’єктах, а також впровадження нових технологічних рішень і систем енергоефективності.

Підприємець ніколи не працював в державних структурах.

Ярослав Демченков працював національним координатором проєкту Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS), керівником Служби віцепрем'єр-міністр України, а також радником заступника голови Комітету Верховної Ради у закордонних справах.