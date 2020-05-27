Уряд призначив Рубан першим заступником голови Податкової служби

Кабінет міністрів призначив Наталію Рубан першим заступником голови Державної податкової служби.

Про це поінформував представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан (фракція «Слуга народу») у Facebook.

"Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень: призначити Рубан Наталію Іванівну першим заступником голови Державної податкової служби України", - написав Мокан.

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці квітня Кабінет міністрів призначив Олексія Любченка головою Державної податкової служби.

Наталія Рубан з червня 2014 року працювала директором департаменту податкового та митного аудиту ДФС України.