Уряд призначив Рубан першим заступником голови Податкової служби

Уряд призначив Рубан першим заступником голови Податкової служби

Укрінформ
Кабінет міністрів призначив Наталію Рубан першим заступником голови Державної податкової служби.

Про це поінформував представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан (фракція «Слуга народу») у Facebook.

"Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень: призначити Рубан Наталію Іванівну першим заступником голови Державної податкової служби України", - написав Мокан.

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці квітня Кабінет міністрів призначив Олексія Любченка головою Державної податкової служби.

Наталія Рубан з червня 2014 року працювала директором департаменту податкового та митного аудиту ДФС України.

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