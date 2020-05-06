Через карантин масових заходів 8 та 9 травня не буде – Шмигаль

В Україні масові заходи 8 травня, у День пам’яті та примирення, і 9 травня, у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, через карантинні обмеження не проводитимуться.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У зв'язку із карантином в Україні не проводяться масові заходи, тому і тут ми не будемо зупиняти для того, щоб не наражати на ризики наших громадян. Ми не будемо проводити цього року масових заходів", - сказав Шмигаль.

Він закликав голів обласних державних адміністрацій організували індивідуальне відзначення ветеранів Другої світової війни на місцях.

Як повідомлялося, із 12 березня в Україні ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

25 березня надзвичайну ситуацію запровадили по всій Україні. Карантин подовжили до 24 квітня.

Закрили заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинили роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення

2 квітня уряд ухвалив постанову про посилення карантинних обмежень. Таким чином, із 6 квітня в Україні карантин став жорсткішим, зокрема заборонили ходити вулицями більш як по двоє та перебувати в громадських місцях без масок чи респіраторів.