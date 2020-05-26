На початку червня у Чернігові запрацюють дитсадки, ресторани, спортклуби, мистецькі школи

З 1 червня у Чернігові буде суттєво послаблено карантин і відкриватимуться дитсадки, спортивні клуби, мистецькі школи, ресторани, відновиться проведення культурних заходів на свіжому повітрі та в приміщеннях.

Про це сьогодні повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

"Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко 25 травня підписав розпорядження, згідно з яким у Чернігові: з 1 червня відкриються дитячі садочки, спортивні клуби та фітнес-центри; музичні школи, школа мистецтв та художня школа; з 10 червня запрацюють ресторани та відновляться культурні заходи на свіжому повітрі та у приміщеннях (з розрахунку 1 особа на 5 кв. метрів)", - ідеться у повідомленні.

За словами заступника міського голови Олександра Ломаки, послабити карантин дозволяє епідеміологічна ситуація. За останній тиждень (18-25 травня) Чернігів має показник 3,5 хворих на коронавірус на 100 тис. населення, в інфекційному відділенні 2-ї лікарні пацієтами з COVID-19 зайнято 9 ліжок (13,8% від місць в лікарні).

Водночас Ломако підкреслив, що подальше послаблення карантинних обмежень залежатиме від динаміки захворюваності на COVID-19 в місті та області. Ситуація буде моніторитися щотижня.

На сьогодні у Чернігові підтверджено 38 випадків інфікування коронавірусом, госпіталізовано 9 осіб.

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На Чернігівщині загалом є вже 136 інфікованих, за минулу добу 2 нових випадки виявлені в Чернігові. Із загального числа хворих 55 пацієнтів одужали, 6 - померли, 17 людей госпіталізовані, 53 лікуються амбулаторно, п’ятьох переведено на лікування за місцем проживання до м. Києва.

В Україні станом на 26 травня лабораторно підтверджено 21 584 випадків COVID-19, в тому числі 644 летальних випадків, 7 575 людей одужали. За добу підтверджено 339 нових випадків.

Фото: chernigiv-rada.gov.ua