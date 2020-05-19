У Києві коронавірус підтвердили ще в 38 осіб

У столиці зафіксували вже 2359 випадків захворювання на COVID-19.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість жителів нашого міста, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 38. Серед них 8 медиків. За минулу добу у столиці від коронавірусу померли три людини", - сказав Кличко.

За його словами, на сьогодні у Києві вже 2359 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

"Захворіли: 23 жінки віком від 29 до 87 років та 2 дiвчинки двох та трьох років, а також 12 чоловікiв від 24 до 58 років і хлопчик, якому 9 рокiв", - зазначив Кличко.

Він повідомив, що за минулу добу одужала 61 людина. Усього вірус подолали 285 жителів Києва.

Як повідомлялося, станом на 19 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 876 випадків COVID-19. За добу - 260 нових випадків.