У Києві під час карантину працювали три нічних клуби - поліція

У Києві під час карантину працювали три нічних клуби - поліція

Укрінформ
Столичні поліцейські склали адмінпротоколи через роботу трьох нічних клубів під час карантину.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва у Facebook.

Зазначається, що поліцейські в інтернеті виявили інформацію про роботу кількох нічних клубів усупереч вимогам карантинних обмежень.

У результаті перевірки та відпрацювання цієї інформації столичні поліцейські на посадових осіб цих закладів склали три протоколи за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу про адміністративні правопорушення у Печерському та Шевченківському районах Києва.

Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 34 до 170 тисяч гривень.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

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Наразі карантин продовжено до 22 травня. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня.

Станом на 19 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 876 випадків COVID-19. За добу - 260 нових випадків.

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