В Україні підтвердили 18 291 випадок коронавірусу, за добу — 433
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.
Загалом 5 116 пацієнтів в Україні одужали. Померли - 514.
За останню добу 17 людей померли від COVID-19, одужали 210 пацієнтів.
Як поінформували також у ЦГЗ, серед усіх заражених - 1301 дитина та 3569 медиків.
Загалом випадки коронавірусу підтверджено:
у Вінницькій області - 715 (385 одужали);
Волинській - 615 (150 одужали);
Дніпропетровській - 837 (95 одужали);
Донецькій - 130 (35 одужали);
Житомирській - 546 (140 одужали);
Закарпатській - 885 (166 одужали);
Запорізькій - 378 (181 одужав);
Івано-Франківській - 1210 (513 одужали);
м. Київ - 2280 (224 одужали);
Київській - 1197 (208 одужали);
Кіровоградській - 443 (319 одужали);
Луганській - 42 (22 одужали);
Львівській - 1019 (197 одужали);
Миколаївській - 238 (82 одужали);
Одеській - 746 (59 одужали);
Полтавській - 264 (184 одужали);
Рівненській - 1126 (347 одужали);
Сумській - 162 (89 одужали);
Тернопільській - 1078 (578 одужали);
Харківській - 786 (119 одужали);
Херсонській - 167 (117 одужали);
Хмельницькій - 253 (65 одужали);
Черкаській - 372 (206 одужали);
Чернівецькій - 2694 (608 одужали);
Чернігівській -108 (27 одужали).
Усього в Україні досліджено 227 801 зразок методом ПЛР.
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 17 травня коронавірусом заразилися 4 722 233 людей. Померли від коронавірусу 313 266 осіб. Одужали – 1 813 014 осіб.