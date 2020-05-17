В Україні підтвердили 18 291 випадок коронавірусу, за добу — 433

В Україні підтвердили 18 291 випадок коронавірусу, за добу — 433

Інфографіка
Укрінформ
В Україні станом на ранок 17 травня зафіксували 18 291 випадок коронавірусу, з них за добу – 433.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

Загалом 5 116 пацієнтів в Україні одужали. Померли - 514.

За останню добу 17 людей померли від COVID-19, одужали 210 пацієнтів.

Як поінформували також у ЦГЗ, серед усіх заражених - 1301 дитина та 3569 медиків.

Загалом випадки коронавірусу підтверджено:

у Вінницькій області - 715 (385 одужали);

Волинській - 615 (150 одужали);

Дніпропетровській - 837 (95 одужали);

Донецькій - 130 (35 одужали);

Житомирській - 546 (140 одужали);

Закарпатській - 885 (166 одужали);

Запорізькій - 378 (181 одужав);

Івано-Франківській - 1210 (513 одужали);

м. Київ - 2280 (224 одужали);

Київській - 1197 (208 одужали);

Кіровоградській - 443 (319 одужали);

Луганській - 42 (22 одужали);

Львівській - 1019 (197 одужали);

Миколаївській - 238 (82 одужали);

Одеській - 746 (59 одужали);

Полтавській - 264 (184 одужали);

Рівненській - 1126 (347 одужали);

Сумській - 162 (89 одужали);

Тернопільській - 1078 (578 одужали);

Харківській - 786 (119 одужали);

Херсонській - 167 (117 одужали);

Хмельницькій - 253 (65 одужали);

Черкаській - 372 (206 одужали);

Чернівецькій - 2694 (608 одужали);

Чернігівській -108 (27 одужали).

Усього в Україні досліджено 227 801 зразок методом ПЛР.

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Як повідомлялося, у світі станом на ранок 17 травня коронавірусом заразилися 4 722 233 людей. Померли від коронавірусу 313 266 осіб. Одужали – 1 813 014 осіб. 

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