В Україні підтвердили 18 291 випадок коронавірусу, за добу — 433

В Україні станом на ранок 17 травня зафіксували 18 291 випадок коронавірусу, з них за добу – 433.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я. Загалом 5 116 пацієнтів в Україні одужали. Померли - 514. За останню добу 17 людей померли від COVID-19, одужали 210 пацієнтів. Як поінформували також у ЦГЗ, серед усіх заражених - 1301 дитина та 3569 медиків. Загалом випадки коронавірусу підтверджено: у Вінницькій області - 715 (385 одужали); Волинській - 615 (150 одужали); Дніпропетровській - 837 (95 одужали); Донецькій - 130 (35 одужали); Житомирській - 546 (140 одужали); Закарпатській - 885 (166 одужали); Запорізькій - 378 (181 одужав); Івано-Франківській - 1210 (513 одужали); м. Київ - 2280 (224 одужали); Київській - 1197 (208 одужали); Кіровоградській - 443 (319 одужали); Луганській - 42 (22 одужали); Львівській - 1019 (197 одужали); Миколаївській - 238 (82 одужали); Одеській - 746 (59 одужали); Полтавській - 264 (184 одужали); Рівненській - 1126 (347 одужали); Сумській - 162 (89 одужали); Тернопільській - 1078 (578 одужали); Харківській - 786 (119 одужали); Херсонській - 167 (117 одужали); Хмельницькій - 253 (65 одужали); Черкаській - 372 (206 одужали); Чернівецькій - 2694 (608 одужали); Чернігівській -108 (27 одужали). Усього в Україні досліджено 227 801 зразок методом ПЛР. Читайте також: Президент підписав закон про обов'язкове тестування українців на коронавірус Як повідомлялося, у світі станом на ранок 17 травня коронавірусом заразилися 4 722 233 людей. Померли від коронавірусу 313 266 осіб. Одужали – 1 813 014 осіб.