У Києві з 1 червня відкриються 72 заклади профтехосвіти для атестації випускників

З 1 червня відновлять роботу 72 заклади професійно-технічної освіти для проведення державної атестації випускників.

Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відновлять роботу і заклади професійно-технічної освіти для випускників і абітурієнтів. Зокрема в столиці відновлять роботу 72 заклади професійно-технічної освіти для підготовки та проведення державної кваліфікаційної атестації випускників", - сказав Кличко.

Він зазначив, що всі навчальні заклади забезпечені антисептиками, в усіх приміщеннях здійснюється санітарна обробка, керівники закладів мають організувати щоденний температурний скринінг працівників і учнів. Також обов'язковим залишається масковий режим.

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"Місто робить усе можливе, щоб учні цих навчальних закладів могли завершити навчання, аби працювати за професією або навчатися далі, здобуваючи вищу освіту", - додав Кличко.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.