На ЗНО учасникам та інструкторам роздаватимуть маски

Під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) будуть дотримані всі протиепідемічні заходи.

Про це сказала в.о. міністра освіти й науки Любомира Мандзій на брифінгу після засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Карантин послаблений, але ми дотримуватимемося всіх протиепідемічних заходів. Під час тестування всі учасники та інструктори будуть забезпечені захисними масками, а пункти тестування - антисептиками і дезінфекторами. Приміщення будуть продезінфіковані, умови проведення і вимоги до умов проведення ЗНО затверджені головним державним санітарним лікарем", - зазначила Мандзій.

Вона нагадала, що затверджено графік ЗНО. "Основна сесія відбудеться з 25 червня до 17 липня, результати оголосять до 29 липня. Додаткову сесію заплановано з 23 липня по 11 серпня. Результати додаткової сесії будуть до 14 серпня", - сказала в.о. міністра освіти і науки.

Мандзій зауважила, що "до 9 червня триває реєстрація на додаткову сесію для всіх, хто з об'єктивних причин не змогли зробити це з 3 лютого до 24 березня".

"Всі пункти проведення ЗНО повинні бути безпечними та комфортними як для учасників, так і для педпрацівників, інструкторів", - додала урядовець.

Читайте також: ЗНО відбудеться із 25 червня до 17 липня

Як повідомляв Укрінформ, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.