На ЗНО учасникам та інструкторам роздаватимуть маски

На ЗНО учасникам та інструкторам роздаватимуть маски

Укрінформ
Під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) будуть дотримані всі протиепідемічні заходи.

Про це сказала в.о. міністра освіти й науки Любомира Мандзій на брифінгу після засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Карантин послаблений, але ми дотримуватимемося всіх протиепідемічних заходів. Під час тестування всі учасники та інструктори будуть забезпечені захисними масками, а пункти тестування - антисептиками і дезінфекторами. Приміщення будуть продезінфіковані, умови проведення і вимоги до умов проведення ЗНО затверджені головним державним санітарним лікарем", - зазначила Мандзій.

Вона нагадала, що затверджено графік ЗНО. "Основна сесія відбудеться з 25 червня до 17 липня, результати оголосять до 29 липня. Додаткову сесію заплановано з 23 липня по 11 серпня. Результати додаткової сесії будуть до 14 серпня", - сказала в.о. міністра освіти і науки.

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Мандзій зауважила, що "до 9 червня триває реєстрація на додаткову сесію для всіх, хто з об'єктивних причин не змогли зробити це з 3 лютого до 24 березня".

"Всі пункти проведення ЗНО повинні бути безпечними та комфортними як для учасників, так і для педпрацівників, інструкторів", - додала урядовець.

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Як повідомляв Укрінформ, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

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