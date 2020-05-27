Умови нового навчального року залежать від епідситуації - МОН

Елементи технологій дистанційного навчання, які опанували вчителі та учні під час карантину, обов'язково стануть невід'ємною складовою навчального процесу.

Про це заявила в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій на брифінгу 27 травня після засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Умови нового навчального року залежать, безперечно, від епідеміологічної ситуації. Звичайно, живе спілкування, емоції не зможе замінити дистанційне навчання. Учні повернуться до класів, як тільки дозволить епідеміологічна ситуація, але елемент технологій дистанційного навчання, нові методи, нові інструменти, які опанували вчителі, обов'язково стануть невід'ємною складовою навчального процесу", - сказала Мандзій.

Вона також наголосила, що МОН має бути готовими до будь-яких викликів, "тому фіналізуємо платформу для дистанційного навчання та оновлюємо підходи загалом до навчання".

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

Станом на 27 травня в Україні - 21905 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 658 летальних, 7995 пацієнтів одужало. Загалом захворіли 1595 дітей та 4241 медик. За добу зафіксовано 321 новий випадок.