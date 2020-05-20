Освіта в умовах пандемії: МОН готує рекомендації на наступний навчальний рік

Міністерство освіти і науки України готує спеціальні рекомендації для навчальних закладів щодо організації роботи в новому навчальному році в умовах пандемії.

Про це сказала в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій на брифінгу після засідання уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми врахуємо ті речі, які були пов’язані з коронавірусом, і готуємо спеціальні рекомендації для закладів освіти і ведення їхньої роботи в умовах пандемії», - сказала Мандзій, відповідаючи на запитання, чи готуватимуть спеціально навчальні заклади, зокрема, школи, училища, коледжі та університети до наступного навчального року.

Вона відзначила, що в МОН розуміють, наскільки це важливо і додала, що всі методичні рекомендації будуть оприлюднені на сайті Міністерства освіти і науки, а також - скеровані керівникам і засновникам закладів.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

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24 квітня Прем'єр-міністр Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Наразі карантин продовжено до 22 травня.

Як повідомлялося, КМУ у середу на засіданні вніс зміни до постанови № 211 від 11 березня 2020 року, якими дозволив пересування по вулицях в групі до 8 осіб та перебування в ресторанах за одним столом чотирьом особам.