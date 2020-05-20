ЗНО відбудеться із 25 червня до 17 липня

Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні буде проведено з 25 червня до 17 липня 2020 року.

Про це сказала в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій на брифінгу після засідання уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Можемо проінформувати про те, що зовнішнє незалежне оцінювання в Україні буде проведено з 25 червня по 17 липня. Відповідний графік буде оприлюднено на сайті Українського центру оцінювання якості освіти та Міністерства освіти і науки до завтра», - сказала Мандзій.

Вона наголосила, що держава піклується про безпечні умови проведення зовнішнього незалежного оцінювання, тому кожен учасник та інструктор буде забезпечений засобами індивідуального захисту, а в пунктах тестування обов'язково будуть антисептики.