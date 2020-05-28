Укрзалізниця запустить з 1 червня 214 електричок

АТ "Укрзалізниця" з 1 червня запустить 214 електричок у 10 областях України.

Про це повідомив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик у Facebook.

"Укрзалізниця з 1-го червня розпочне перший етап відновлення курсування приміських поїздів. Ми соціально відповідальна компанія і розуміємо важливість відновлення приміського сполучення. На сьогодні УЗ отримала дозвіл на запуск у 10 областях. З наступного тижня відновлять свої маршрути 214 електричок", - написав Юрик.

Відповідні рішення про послаблення карантину з 1 червня в компанії отримали від Харківської, Полтавської, Луганської, Донецької, Тернопільської, Івано-Франківської, Одеської, Черкаської, Житомирської, та Хмельницької областей.

Юрик нагадав, що пасажири повинні дотримуватись усіх санітарних норм та серйозно ставитись до карантинних обмежень.

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Перелік приміських поїздів, які відновлять рух з 1 червня, найближчим часом з'явиться на офіційних сайтах регіональних філій Укрзалізниці.

Як повідомляв Укрінформ, АТ "Укрзалізниця" з 1 червня розпочинає рух пасажирських поїздів далекого спрямування. Наразі заплановано відновлення курсування 42 поїздів.

В Україні з 11 травня розпочався перший етап послаблення карантинних обмежень. Кабмін дозволив працювати деяким торговельним закладам та закладам побутового обслуговування населення.

Другий етап пом’якшення карантинних заходів розпочався 22 травня. До 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.