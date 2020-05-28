Укрзалізниця з 1 червня запустить поїзди без плацкартних вагонів

В АТ "Укрзалізниця" з 1 червня запустять потяги Інтерсіті+ та поїзди далекого сполучення з вагонами СВ та купе.

Про це заявив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик, повідомляє пресслужба компанії.

«Ми очікуємо запуску з 1 червня 42 поїздів, з яких 10 – Інтерсіті+ і 32 – далекого сполучення. Це приблизно третина нашого повного обсягу перевезень у далекому сполученні. В першу чергу, ми зараз готуємо рухомий склад Інтерсіті, СВ та купе. Будемо моніторити ситуацію щодо поширення вірусу та дамо додаткову інструкцію щодо роботи плацкартних вагонів», - зазначив Юрик.

В Укрзалізниці додають, що з моменту старту продажів 26 травня пасажири придбали понад 20 тис. залізничних квитків.

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Як повідомляв Укрінформ, АТ "Укрзалізниця" з 26 травня розпочала продаж квитків на пасажирські поїзди, які почнуть курсувати з 1 червня.

В Україні з 11 травня розпочався перший етап послаблення карантинних обмежень, спричинених епідемією COVID-19. Кабмін дозволив працювати деяким торговельним закладам та закладам побутового обслуговування населення.

Другий етап пом’якшення карантинних заходів розпочався 22 травня. До 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.