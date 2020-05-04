У Тернополі відновлює роботу низка сфер міста

Відновити призупинену через карантин роботу ряду сфер вирішили у Тернополі, зокрема приватні стоматологічні клініки зможуть надавати ургентну допомогу, також дозволять продавати продукти швидкого харчування.

Про це повідомляє пресслужба міської ради

"На засіданні оперативного штабу у Тернополі було прийнято рішення про надання дозволу з 5 травня на часткове відновлення роботи ряду сфер, що були дозволені постановою Кабінету міністрів України. Зокрема, мова - про торгівельну діяльність продуктами швидкого харчування, в тому числі кавою та гарячими напоями в одноразовому пакуванні на винос, провадження діяльності з надання фінансових послуг, надання ургентної стоматологічної допомоги приватними клініками чи кабінетами", - йдеться у повідомленні.

Карантин у Тернополі / Фото: Олег Снітовський, Укрінформ

Також зазначається, що відновлення тих чи інших видів діяльності повинне супроводжуватися дотриманням усіх санітарних та протиепідемічних заходів в умовах карантину згідно із наказами МОЗ України.

Як повідомляло агентство, у Тернополі на карантині, принаймні, до 11 травня перебуватимуть усі 12 ринків обласного центру.

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Станом на 4 травня у місті Тернопіль зареєстровано 74 хворих на коронавірус, у Тернопільській області – 896, 15 людей померли.