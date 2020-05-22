З паспортом та у масці: МОН нагадує, як потрапити на пробне ЗНО

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури відбудеться 15 червня 2020 року, а з інших предметів - 17 червня.

Про це інформують на сайті Міністерства освіти і науки України.

"Пробне ЗНО з української мови та літератури відбудеться 15 червня 2020 року, з інших предметів – 17 червня 2020 року. Про це йдеться у відповідному наказі Українського центру оцінювання якості освіти, оприлюдненому сьогодні, 22 травня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, оновлені запрошення-перепустки з адресами пунктів пробного тестування будуть з’являтися в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО з 1 червня.

Також у МОН інформують, що вхід учасників до пунктів проведення тестування відбуватиметься за наявності: оригіналу документа, за яким відбувалась реєстрація на пробне ЗНО (паспорт, ID-картка тощо); запрошення-перепустки; засобів індивідуального захисту – маски або респіратора (у тому числі виготовлених самостійно).

Окрім того, рекомендовано мати при собі дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, за бажанням – прозору пляшку з питною водою і антисептик для рук.

Визначити результати пробного ЗНО можна буде за допомогою онлайн-сервісу. Для цього учаснику потрібно буде занести свої відповіді до спеціального сервісу "Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання" у такі терміни: 15-17 червня – з української мови і літератури; 17-19 червня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також англійської, німецької, французької та іспанської мов.

Для тих, хто скористається такою можливістю, результати тестування з української мови буде оприлюднено до 21 червня, з решти предметів – до 23 червня.

Як повідомляв Укрінформ, основна сесія ЗНО-2020 відбудеться 25 червня – 17 липня, результати стануть відомі до 29 липня.

Додаткова сесія ЗНО запланована на 23 липня – 11 серпня, а результати буде розміщено до 14 серпня. Цьогоріч для участі в додатковій сесії ЗНО зможуть зареєструватися під час додаткового періоду реєстрації (25 травня – 9 червня) всі, хто не зміг цього зробити протягом 3 лютого — 24 березня.