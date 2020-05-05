Офіс Президента показав, куди пішли гроші фонду боротьби з COVID-19
Посилання на відповідну інфографіку опубліковано на сторінці у Facebook.
Зазначається, що загальний обсяг фонду становив 374 620 348, 32 грн, ці кошти були надані представниками бізнесу.
Крім того повідомляється, що у 12 українських постачальників було закуплено продукції на 155,6 млн грн, у семи іноземних – на 182,6 млн грн.
Згідно з інфографікою, на авіаційну доставку медзасобів було витрачено 33,6 млн грн. Витрати на митне оформлення, логістику та вантажні послуги склали 286 тис. грн. У звіті уточнюється, що було здійснено 17 рейсів до Китаю (10 рейсів до Сяменя, чотири рейси – до Гуанчжоу, три рейси – до Пекіна) і 4 рейси до Кореї (до Сеула).
Також були закуплені захисні екрани для обличчя – 50 тис. за середньою ціною 46,78 грн/од; термометри – 21,5 тис. за середньою ціною 17,7 грн/од; експрес-тести – 150 тис. за середньою ціною 173 грн/од; понад 6, 3 млн медичних рукавичок та інші спецзасоби та обладнання, здійснений ремонт апаратів ШВЛ.
Як повідомлялося, 4 травня заступник керівника ОП Кирило Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV повідомив, що загальний бюджет фонду з ліквідації наслідків COVID-19 становив понад 370 мільйонів гривень. Тимошенко нагадав, що півтора місяця тому Президент провів нараду з великим бізнесом, на якій вирішили, що підприємці допомагатимуть країні із закупівлями засобів захисту для лікарів, а також інших служб - поліції, прикордонників.
За його словами, кошти з фонду витрачалися як на закупівлі за кордоном, зокрема, у Китаї та Кореї, так і на закупівлі всередині України. Водночас Тимошенко уточнив, що детальний звіт використання коштів фонду буде після проведення аудиту у міжнародній компанії.