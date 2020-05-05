Офіс Президента показав, куди пішли гроші фонду боротьби з COVID-19

Офіс Президента опублікував оперативний звіт щодо використання спеціального фонду, створеного для боротьби з поширенням коронавірусу при ОП, обсяг якого становив понад 374 млн гривень.

Посилання на відповідну інфографіку опубліковано на сторінці у Facebook.

Зазначається, що загальний обсяг фонду становив 374 620 348, 32 грн, ці кошти були надані представниками бізнесу.

Крім того повідомляється, що у 12 українських постачальників було закуплено продукції на 155,6 млн грн, у семи іноземних – на 182,6 млн грн.

Згідно з інфографікою, на авіаційну доставку медзасобів було витрачено 33,6 млн грн. Витрати на митне оформлення, логістику та вантажні послуги склали 286 тис. грн. У звіті уточнюється, що було здійснено 17 рейсів до Китаю (10 рейсів до Сяменя, чотири рейси – до Гуанчжоу, три рейси – до Пекіна) і 4 рейси до Кореї (до Сеула).

Відповідно до інфографіки, було закуплено: респіратори – на 1 млн 127 тис. за середньою ціною 74,32 грн/од; костюми біозахисту – на 173 тис. за середньою ціною 416,16 грн/од; костюми біозахисту багаторазового використання – 12 тис. за середньою ціною 1050 грн/од; захисні окуляри – 60 тис. за середньою ціною 111,52 грн/од; ПЛР-тести іноземного виробництва – понад 100 тис. за середньою ціною 231,2 грн/од; набори для ПЛР-тестування українського виробництва – 600 тис. за середньою ціною 58,02 грн/од.

Також були закуплені захисні екрани для обличчя – 50 тис. за середньою ціною 46,78 грн/од; термометри – 21,5 тис. за середньою ціною 17,7 грн/од; експрес-тести – 150 тис. за середньою ціною 173 грн/од; понад 6, 3 млн медичних рукавичок та інші спецзасоби та обладнання, здійснений ремонт апаратів ШВЛ.

Як повідомлялося, 4 травня заступник керівника ОП Кирило Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV повідомив, що загальний бюджет фонду з ліквідації наслідків COVID-19 становив понад 370 мільйонів гривень. Тимошенко нагадав, що півтора місяця тому Президент провів нараду з великим бізнесом, на якій вирішили, що підприємці допомагатимуть країні із закупівлями засобів захисту для лікарів, а також інших служб - поліції, прикордонників.

За його словами, кошти з фонду витрачалися як на закупівлі за кордоном, зокрема, у Китаї та Кореї, так і на закупівлі всередині України. Водночас Тимошенко уточнив, що детальний звіт використання коштів фонду буде після проведення аудиту у міжнародній компанії.