Тимошенко розповів, навіщо Зеленський зустрічав "Мрію"

Привезений у квітні літаком "Мрія" медичний вантаж був оплачений компанією "Епіцентр", Президент Володимир Зеленський зустрічав його, бо літак є гордістю України, а частина вантажу передавалася до лікарень.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми дізналися про те, що одна з приватних компаній - "Епіцентр" замовляє літак "Мрія" в ДП "Антонов" і хоче привезти для себе комерційний вантаж, але з тим, що вони везуть комерційний вантаж - це маски, окуляри та костюми захисту", - зазначив він.

Заступник керівника ОП поінформував, що частину, більше третини з цього вантажу - 2 млн медичних масок, 70 тисяч одноразових костюмів для лікарів, 30 тисяч окулярів, "Епіцентр" передав до лікарень по всій країні.

"За таких умов Президентом було прийняте рішення, що треба зустрічати цей літак, адже, по-перше, це наша гордість - літак "Мрія", по-друге, частина цього вантажу передається для наших лікарів", - підкреслив Тимошенко.

Водночас він нагадав, що Президент під час спілкування з журналістами в аеропорту сказав, що частина вантажу є гуманітарною, а частина йде до аптек і магазинів, секретів у тому не було.

"Дійсно, можливо треба було сказати одразу, що це "Епіцентр" чи інша якась компанія, може, ми зробили в цьому помилку, але я ще раз підкреслюю: "Епіцентр" заплатив до державного бюджету за літак до ДП "Антонов", привіз вантаж за свої кошти і частину цього вантажу передав до лікарень. Я не бачу в цьому нічого поганого, тому що наші лікарні отримали засоби захисту", - резюмував Тимошенко.

Разом з тим він зауважив, що робота "Епіцентру" під час карантину відбувалася згідно з постановою уряду, проте, за його словами, компанія порушувала в багатьох випадках умови і продавала не тільки ті товари, які є в постанові Кабміну, за що на них "практично кожен день складалися і складаються адміністративні протоколи щодо порушень і вони платять штрафи".

На уточнююче запитання ведучого, чи вважає він, що можна порушувати й оплачувати штрафи, але якщо прибуток більше за суму штрафу, то нічого страшного, Тимошенко наголосив: "Якщо буде дійсно вже перебільшення цих порушень, я думаю, Міністерство внутрішніх справ буде з цим розбиратися в якомусь іншому порядку, не тільки просто штрафами".

Раніше ЗМІ повідомляли, що народний депутат Олександр Герега написав листи меру Києва Віталію Кличку та народним депутатам ВР з пропозицією купувати медичні товари протиепідемічного призначення у його компанії "Епіцентр К". У своїх листах він вказав, що ці товари доставлені в Україну літаком "Мрія".

23 квітня в Україну прибув транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем. Літак у Києві зустрічали Президент Володимир Зеленський, міністр інфраструктури Владислав Криклій, головний санітарний лікар Віктор Ляшко та інші чиновники.

Загалом "Мрія" привезла 103 тонни медичного вантажу.

Тоді Президент Володимир Зеленський заявляв, що "наша "Мрія" привезла в Україну 12 мільйонів масок як для лікарень, так і для аптечних мереж, привезли близько 260 тисяч захисних окулярів для медиків і понад 100 тисяч захисних костюмів 5-го рівня захисту".