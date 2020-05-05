У Києві запрацювали три ринки – Кличко

У Києві запрацювали три ринки – Кличко

Укрінформ
У Києві на сьогодні відкрилися три ринки - "Деміївський", "Маяк" та "Базар на Лісовій".

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні в столиці вже відкрилися три ринки, це - "Деміївський" у Голосіївському районі, "Маяк" у Деснянському і "Базар на Лісовій". Завтра мають відкритися «Володимирський» та «Печерський» ринки. Я закликаю всіх киян дотримуватися правил безпеки на ринках, зокрема. Важливо - дистанція, маска, рукавички, дезінфектори", - зазначив Кличко.

Кличко повідомив, що Держпродспоживслужба перевірила 37 продовольчих ринків столиці щодо їх відповідності нормам і вимогам роботи.

"Уряд дозволив працювати продовольчим ринкам, але прописав вимоги і регламенти їх роботи. Держпродспоживслужба міста перевірила 37 ринків столиці щодо їх відповідності нормам і вимогам. У минулі кілька днів жоден з ринків не був готовий відкритися", - повідомив Кличко.

Кличко підкреслив, що ринки активно готувалися, виконували необхідні умови для роботи в нинішній епідеміологічній ситуації та будуть поступово відкриватися.

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Як повідомлялося, уряд 29 квітня своїм рішенням дозволив відновити роботу продуктових ринків під час карантину.

Підставою для відкриття ринків буде рішення представників Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів про дотримання ринком вимог.

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