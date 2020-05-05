У Києві запрацювали три ринки – Кличко

У Києві на сьогодні відкрилися три ринки - "Деміївський", "Маяк" та "Базар на Лісовій".

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні в столиці вже відкрилися три ринки, це - "Деміївський" у Голосіївському районі, "Маяк" у Деснянському і "Базар на Лісовій". Завтра мають відкритися «Володимирський» та «Печерський» ринки. Я закликаю всіх киян дотримуватися правил безпеки на ринках, зокрема. Важливо - дистанція, маска, рукавички, дезінфектори", - зазначив Кличко.

Кличко повідомив, що Держпродспоживслужба перевірила 37 продовольчих ринків столиці щодо їх відповідності нормам і вимогам роботи.

"Уряд дозволив працювати продовольчим ринкам, але прописав вимоги і регламенти їх роботи. Держпродспоживслужба міста перевірила 37 ринків столиці щодо їх відповідності нормам і вимогам. У минулі кілька днів жоден з ринків не був готовий відкритися", - повідомив Кличко.

Кличко підкреслив, що ринки активно готувалися, виконували необхідні умови для роботи в нинішній епідеміологічній ситуації та будуть поступово відкриватися.

Як повідомлялося, уряд 29 квітня своїм рішенням дозволив відновити роботу продуктових ринків під час карантину.

Підставою для відкриття ринків буде рішення представників Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів про дотримання ринком вимог.